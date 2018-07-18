[目的/ 意义]随着开放政府数据利用环节研究的不断深入,我们需要对国内相关文献进行系统回顾和分析,希望为后续更加深入和详尽的研究提供帮助,从而寻求促进我国开放政府数据的利用之道。[方法/ 过程]采用系统性文献综述方法,从用户类型、利用方式、利用环境和利用效果这四个视角来剖析我国开放政府数据的利用环节,并构建了四者的结构图以分析他们之间的联系和未来研究的热点问题。[结果/ 结论] 研究表明,开放政府数据的利用还属于一个较新的领域,相关的文献还十分稀缺,已有研究大多仅从某一视角进行浅层讨论,而缺乏深入研究与定量检验。希望后续研究能在所构建的结构图上,挖掘和验证更多开放政府数据利用的深层关系,让开放政府数据能更多地惠及社会生活的方方面面。