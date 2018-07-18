[目的/ 意义] 回顾历史,厘清政务信息资源开发利用的政策演进特征及价值嬗变脉络,对于政府如何引导当前全社会信息资源的科学开发和合理利用迫在眉睫、意义重大。[方法/ 过程] 采用内容分析法探究了1994 年至2017 年期间中国政务信息资源开发利用政策的政策议题、政策主体的演进特征及其价值嬗变脉络。[ 结果/ 结论]研究发现,政策议题和政策主体的演进特征显著,政策价值取向从政务信息资源的“保有”向“盘活”转变,以资产化为核心的信息资源开发利用价值观逐步建立。