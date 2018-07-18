[1]孙 宇 索怡敏 刘寒珠.中国政务信息资源开发利用政策的演进特征及价值嬗变*[J].情报杂志,2018,(07):182.
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中国政务信息资源开发利用政策的演进特征及价值嬗变*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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182
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Policies’ Evolution Characteristics and Value Change of theExploitation and Utilization of Government Information Resources in China
- 作者:
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孙 宇 索怡敏 刘寒珠
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北京师范大学政府管理学院 北京 100875
- 关键词:
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政务信息资源 信息资源开发利用 政策演进 价值嬗变 中国
- 摘要:
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[目的/ 意义] 回顾历史,厘清政务信息资源开发利用的政策演进特征及价值嬗变脉络,对于政府如何引导当前全社会信息资源的科学开发和合理利用迫在眉睫、意义重大。[方法/ 过程] 采用内容分析法探究了1994 年至2017 年期间中国政务信息资源开发利用政策的政策议题、政策主体的演进特征及其价值嬗变脉络。[ 结果/ 结论]研究发现,政策议题和政策主体的演进特征显著,政策价值取向从政务信息资源的“保有”向“盘活”转变,以资产化为核心的信息资源开发利用价值观逐步建立。
更新日期/Last Update:
1900-01-01