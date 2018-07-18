[目的/ 意义] 精准预测与掌握舆情事件的发展,及时发现网络舆情中的潜在危机,对社会的稳定发展具有重要意义。[方法/ 过程]网络舆情演化具有随机性、非线性、复杂性、因素之间不确定性等特征,利用粒子群算法(PSO)优化GM(1,1)幂模型参数,结合GM(1,N)模型构建组合灰色模型,用于预测网络舆情热度发展趋势,并通过“莆田系事件”的舆情数据对模型预测性能进行验证。[结果/ 结论]仿真结果表明,基于粒子群算法的GM(1,1) 幂模型能够较好的解决非线性单序列的预测问题。同时,组合灰色模型比多因素灰色模型预测精确度更高,在网络舆情预测上具有一定的优势。