[1]任 恒.政府向新型智库购买决策咨询服务:模式、困境及其对策*[J].情报杂志,2018,(07):31.
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政府向新型智库购买决策咨询服务:模式、困境及其对策*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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31
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Government Purchasing Decision-Making Advisory Service from New-styleThink Tanks: Modes、Dilemmas and Strategies
- 作者:
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任 恒
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吉林大学行政学院 长春 130012
- 关键词:
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新型智库 政府购买 购买模式 决策咨询服务 智库思想市场
- 摘要:
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[目的/ 意义] 政府向新型智库购买决策咨询服务,既是促进我国公共决策咨询制度化建设的重要途径,亦是培育新型智库及推动政府职能转变的现实需要。[方法/ 过程]通过文献研读和理论推演的方法,阐述了新型智库及购买决策咨询服务的内涵,探讨了购买服务本身的价值,并按竞争程度和主体间关系将购买服务模式分成四种类型,可由于购买服务的制度规范尚未健全、智库发展格局的“圈层结构”和购买供需双方间的“互相俘获”等问题,导致购买决策咨询服务的实践陷入困境。[结果/ 结论]研究表明,市场竞争模式应该成为政府购买决策咨询服务的主流形式,并亟需从“智库―市场―政府”的逻辑维度,构建政府向新型智库购买服务的推进策略,包括提升智库研究质量和影响力、引入第三方评估主体和完善购买服务的制度供给等具体措施。
更新日期/Last Update:
1900-01-01