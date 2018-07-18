[目的/ 意义] 政府向新型智库购买决策咨询服务,既是促进我国公共决策咨询制度化建设的重要途径,亦是培育新型智库及推动政府职能转变的现实需要。[方法/ 过程]通过文献研读和理论推演的方法,阐述了新型智库及购买决策咨询服务的内涵,探讨了购买服务本身的价值,并按竞争程度和主体间关系将购买服务模式分成四种类型,可由于购买服务的制度规范尚未健全、智库发展格局的“圈层结构”和购买供需双方间的“互相俘获”等问题,导致购买决策咨询服务的实践陷入困境。[结果/ 结论]研究表明,市场竞争模式应该成为政府购买决策咨询服务的主流形式,并亟需从“智库―市场―政府”的逻辑维度,构建政府向新型智库购买服务的推进策略,包括提升智库研究质量和影响力、引入第三方评估主体和完善购买服务的制度供给等具体措施。