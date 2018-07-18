[目的/ 意义]近年来,视频在舆情热点事件的形成和发展中发挥着独特且重要的作用。深入分析视频在热点舆情事件发生发展过程中的机理和规律,可以更好的为舆情引导和应对提供参考。[方法/ 过程]研究以议程设置理论为基础,选取2015 年5 月―2017 年5 月全国有代表性的20 个热点舆情事件进行综合性案例分析,探究视频在热点舆情事件中的作用,分析视频在议程设置和舆论引导的规律,提出有针对性的舆情引导和应对策略。[ 结果/ 结论]研究发现,视频在热点舆情事件中的主要作用有三点:引发多方关注、主导(扭转)舆情发展以及补充还原现场。基于社交媒体平台传播的“短视频”,第一现场、第一时间的直观视频记录,更具有真实性和可信服性;以视频为载体、敏感议题为内核的冲突性画面更易激发公众情绪,获得“意见领袖”和“主流媒体”关注,加快视频传播及舆情发酵速率,从政府与媒体的角度提出四点舆论引导建议。