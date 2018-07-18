[目的/ 意义]认知偏见是造成情报分析失误的主要原因,对克服认知偏见的对策探讨是极具理论和现实意义的研究主题。系统分析结构化分析技巧的形成路径与应用价值,对在情报分析实践中恰当运用该技巧以克服认知偏见影响有重要实践指导意义,同时也对厘清情报分析方法的发展方向具有重要理论价值。[方法/ 过程]通过描述性研究、概念分析、思辨、对比等方法,全方位剖析了结构化分析技巧的方法论基础、理论架构和克服认知偏见的路径选择等问题。[结果/ 结论]认为该种分析技巧从认知心理学这一全新视角出发进行了方法构建,给出了克服认知偏见的方法路径,达到了分析方法发展的新高度,但其对认知偏见的解释力尚存不足。