[1]马晓娟 陈 烨 董庆安.结构化分析技巧*―――克服情报分析中认知偏见的逻辑[J].情报杂志,2018,(07):25.
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结构化分析技巧*―――克服情报分析中认知偏见的逻辑()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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25
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Structured Analytical Techniques:Epistemic Logic of Mitigating CognitiveBiases in Intelligence Analysis
- 作者:
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马晓娟 陈 烨 董庆安
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报分析 结构化分析技巧 思维模型 认知偏见 证伪主义 批判性思维
- 摘要:
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[目的/ 意义]认知偏见是造成情报分析失误的主要原因,对克服认知偏见的对策探讨是极具理论和现实意义的研究主题。系统分析结构化分析技巧的形成路径与应用价值,对在情报分析实践中恰当运用该技巧以克服认知偏见影响有重要实践指导意义,同时也对厘清情报分析方法的发展方向具有重要理论价值。[方法/ 过程]通过描述性研究、概念分析、思辨、对比等方法,全方位剖析了结构化分析技巧的方法论基础、理论架构和克服认知偏见的路径选择等问题。[结果/ 结论]认为该种分析技巧从认知心理学这一全新视角出发进行了方法构建,给出了克服认知偏见的方法路径,达到了分析方法发展的新高度,但其对认知偏见的解释力尚存不足。
更新日期/Last Update:
1900-01-01