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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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2018-07-18
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Researcher Evaluation Based on I-index and Its Expansion Index
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01