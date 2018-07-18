[目的/ 意义]立足创新生态系统视角,探求运用生态学方法与思维进行专利创新研究和管理的科学性与自洽性,丰富创新生态理论。[方法/ 过程]在阐述了专利创新生态与技术创新生态、商业生态的理论关系的基础上,将专利创新划分为技术创新和制度创新两个系统维度,并基于系统优化论,从专利技术遗传性、专利技术多样性、结构组成协调性、外部环境匹配性四个特征维度梳理构建了专利创新生态系统的理论内涵与研究维度。提出专利创新生态的系统优化模型,并对专利生态素、链、网、场的概念界定、研究目标、结构化测量方法等进行综述。[ 结果/ 结论]最后,从生态学视角建议政策制定理念应从专利“管理”转向专利知识“治理”,形成专利技术创新与制度创新体系的互动融合与可持续发展。