[目的/ 意义]近年来,中日关系一直较为复杂,日本民众对我国的形象存在较深的偏见,如何缓解中日两国的矛盾焦点,针对日本媒体的对华舆论做出有效的应对策略,是本文的研究目的。[ 方法/ 过程] 通过收集2015 年10 月21 至2017 年10 月20 日期间所有来自腾讯新闻网和2ch 中文网,中日本媒体的对华舆论新闻报道,采用定性的内容分析法,从宏观和微观两个研究层面对日本媒体的对华舆论进行研究,利用文献计量学对新闻报道进行梳理概括,新闻资料的报道来源、新闻中涉华的高频关键词和舆论话题进行重点考察,基于中国知网“中国期刊全文数据库中所有的涉华舆论、涉华舆情以及涉华报道,从不同视角分析日本媒体的涉华舆情。[结果/ 结论] 通过分析日本媒体的对华舆论,总结出日本媒体对华舆论特征和应对日本媒体对华舆论的对策建议。