[1]刘晓燕.日本媒体对华舆论的现状及对策研究[J].情报杂志,2018,(07):74.
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日本媒体对华舆论的现状及对策研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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74
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Current Situation and Countermeasures of Japanese Media toChinese Public Opinion
- 作者:
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刘晓燕
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中南财经政法大学中韩新媒体学院 武汉 430073
- 关键词:
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涉华舆情 媒体舆论 日本媒介
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,中日关系一直较为复杂,日本民众对我国的形象存在较深的偏见,如何缓解中日两国的矛盾焦点,针对日本媒体的对华舆论做出有效的应对策略,是本文的研究目的。[ 方法/ 过程] 通过收集2015 年10 月21 至2017 年10 月20 日期间所有来自腾讯新闻网和2ch 中文网,中日本媒体的对华舆论新闻报道,采用定性的内容分析法,从宏观和微观两个研究层面对日本媒体的对华舆论进行研究,利用文献计量学对新闻报道进行梳理概括,新闻资料的报道来源、新闻中涉华的高频关键词和舆论话题进行重点考察,基于中国知网“中国期刊全文数据库中所有的涉华舆论、涉华舆情以及涉华报道,从不同视角分析日本媒体的涉华舆情。[结果/ 结论] 通过分析日本媒体的对华舆论,总结出日本媒体对华舆论特征和应对日本媒体对华舆论的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01