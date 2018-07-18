[目的/ 意义]基于引文出版年光谱(RPYS)这一新兴的前沿科学计量学方法,探究碳排放交易研究的历史起源。[方法/ 过程]采用在线交互式软件RPYS i/ o 展开标准PRYS 分析、Multi-RPYS 分析及后续的共被引分析。[结果/ 结论]1920 年庇古著作的《福利经济学》;1960 年科斯发表的《社会成本问题》;1968 年戴尔斯著作的《污染、财富和价格》;1972 年蒙哥马利发表的《许可证市场和有效的污染控制计划》;1974 年威茨曼发表的《价格与数量》是对碳排放交易发展起到重要作用的历史根源文献,且均为被长期引用的经典文献。此外,科斯、戴尔斯和蒙哥马利所属的这3 篇历史文献相互间有很强的关联性,两两共同被引用的概率较高,而威茨曼所属的这篇历史文献与其他4 篇历史文献的关联性最弱。