[1]刘姝雯 徐 扬 王冰璐 高 铭 邓佳琪.基于用户表示学习的微博水军识别研究[J].情报杂志,2018,(07):95.
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基于用户表示学习的微博水军识别研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Water Army Detection of Weibo Using User Representation Learning
- 作者:
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刘姝雯 徐 扬 王冰璐 高 铭 邓佳琪
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北京大学信息管理系 北京 100871
- 关键词:
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水军识别 表示学习 user2vec 监督学习
- 摘要:
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[目的/ 意义]微博水军的“异军突起”,导致微博充斥着大量虚假信息,社会舆情环境也受到干扰。因此,如何快速、精准地识别微博水军,是亟待解决的问题。[方法/ 过程]提出一种用户表示学习的方法,通过分析用户的行为特征,采用user2vec 算法将用户表示成向量来对水军进行识别。[结果/ 结论] 实验证明,该算法能够准确地识别出样本中的水军。相比已有研究,该算法能在通过学习小比例的训练数据,在大比例的测试数据上实现较高的分类准确率,一定程度上实现了弱监督的微博水军识别。
更新日期/Last Update:
1900-01-01