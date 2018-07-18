[目的/ 意义]微博水军的“异军突起”,导致微博充斥着大量虚假信息,社会舆情环境也受到干扰。因此,如何快速、精准地识别微博水军,是亟待解决的问题。[方法/ 过程]提出一种用户表示学习的方法,通过分析用户的行为特征,采用user2vec 算法将用户表示成向量来对水军进行识别。[结果/ 结论] 实验证明,该算法能够准确地识别出样本中的水军。相比已有研究,该算法能在通过学习小比例的训练数据,在大比例的测试数据上实现较高的分类准确率,一定程度上实现了弱监督的微博水军识别。