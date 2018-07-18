[目的/ 意义]受“被引频次”评价文献和作者影响力的影响,对作者自引的研究一直处于争议状态,从“逆向知识扩散”角度出发,结合文本相似度分析,探讨作者自引与知识扩散的关系。[ 方法/ 过程] 以CNKI 为数据来源,以“图书情报学”为例,以近10 年学科内发文量最高的18 位学者作为重点研究对象,根据学者发表文献的参考文献,确定“自引文献”,并对比计算“施引文献―自引文献”“施引文献―非自引文献”“无自引施引文献”间的余弦相似度。[结果/ 结论]根据计算结果比较,学者施引文献与自引文献间的平均余弦相似度最高,语义相关度最高,体现了学者考虑到研究的延续性和继承性,受“内容驱动”而产生自引,有利于为读者提供更多的相关文献,帮助学者实现自身研究成果的知识扩散。