[1]刘崇瑞 孙宝云.国内社科领域的网络空间安全研究综述:主题元分析的视角*[J].情报杂志,2018,(07):107.
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国内社科领域的网络空间安全研究综述:主题元分析的视角*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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107
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Cyberspace Security Research in Social Science Field in Mainland China:A Review from the Meta-analysis Perspective
- 作者:
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刘崇瑞 孙宝云
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北京电子科技学院 北京 100070
- 关键词:
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社会科学 网络空间安全 主题元分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着网络空间安全增设为一级学科,社会科学领域的网络空间安全研究趋热,总结、梳理相关研究成果有利于后续研究把握学术动向。[ 方法/ 过程] 运用主题元分析方法,统计、分析了中国期刊全文数据库CNKI 中“社会科学”文献目录下以“网络空间安全”为主题的文献。[结果/ 结论]就研究主题而言,目前国内社会科学领域的网络空间安全研究集中于国外现状概述、网络空间治理、网络空间人才培养等研究主题,与国外同类研究相比,国内研究在网络空间全球化治理、社会多元主体参与等方面亟待深入。
更新日期/Last Update:
1900-01-01