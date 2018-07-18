[目的/ 意义]随着网络空间安全增设为一级学科,社会科学领域的网络空间安全研究趋热,总结、梳理相关研究成果有利于后续研究把握学术动向。[ 方法/ 过程] 运用主题元分析方法,统计、分析了中国期刊全文数据库CNKI 中“社会科学”文献目录下以“网络空间安全”为主题的文献。[结果/ 结论]就研究主题而言,目前国内社会科学领域的网络空间安全研究集中于国外现状概述、网络空间治理、网络空间人才培养等研究主题,与国外同类研究相比,国内研究在网络空间全球化治理、社会多元主体参与等方面亟待深入。