[1]李旭辉 张胜宝 魏瑞斌.新型智库建设视角下人文社会科学发展水平评价体系研究*―――以地方社会科学院为例[J].情报杂志,2018,(07):45.
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新型智库建设视角下人文社会科学发展水平评价体系研究*―――以地方社会科学院为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation System of Humanities and Social Sciences Development fromthe Angle of Construction of New Types of Think Tanks Based onthe Local Academy of Social Sciences
- 作者:
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李旭辉1; 2 张胜宝1 魏瑞斌1
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1. 安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030;2. 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 200030
- 关键词:
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新型智库建设 人文社会科学 地方社会科学院 评价体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]中国特色新型智库建设的基础是人文社会科学的繁荣发展,地方社会科学院是中国特色新型智库建设的重要研究实体。因此,地方社会科学院应在新型智库建设的视角下,构建适合自身特征的人文社会科学发展水平评价体系。[方法/ 过程]依据《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的要求,从三个方面构建了人文社会科学发展水平评价指标体系,采用了基于主客观组合赋权的评价方法和评价模型,进行了定量评价分析。[ 结果/ 结论]基于评价结果,揭示出了地方社会科学院在新型智库建设下人文社会科学发展的优势和劣势,并基于组合赋权方法得到的关键影响因素,提出了新型智库建设视角下优化人文社会科学发展水平的措施。
更新日期/Last Update:
1900-01-01