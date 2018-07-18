[目的/ 意义]隐私泄露事件频繁发生造成了社会不安情绪的蔓延,研究用户应对行为是提高隐私风险沟通效果的重要手段。[方法/ 过程]基于网络隐私泄露事件的微博数据,采用扎根理论分析方法,结合防护性行为决策理论(PADM)、风险的社会放大理论(SARF)和应对行为理论,探究网络隐私泄露事件中用户应对行为的类型特征、发生规律及其形成机制模型。[结果/ 结论]研究结果表明,用户对网络隐私泄露事件的认知受风险属性、信息源、信息渠道、社会响应的影响,并受到企业特征和用户特征的调节;基于风险传播过程的认知形成感知,包括隐私风险感知、利益相关者感知和防护性行为感知;继而通过启发式路径和系统式路径处理事件信息并制定行为决策,产生相应的问题聚焦应对行为和情绪聚焦应对行为。研究结论对于提高网络隐私泄露事件的风险沟通效果,引导用户形成合理的风险感知、责任归因和应对行为具有重要价值。