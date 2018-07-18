[1]李华强 周 雪 万 青 范春梅.网络隐私泄露事件中用户应对行为的形成机制研究―――基于PADM 理论模型的扎根分析[J].情报杂志,2018,(07):113.
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网络隐私泄露事件中用户应对行为的形成机制研究―――基于PADM 理论模型的扎根分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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113
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Formation Mechanism of User Coping Behavior in User Privacy Leakage Incidents―A Grounded Research Based on PADM Theory
- 作者:
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李华强1 周 雪2 万 青2 范春梅2
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1. 西南交通大学公共管理与政法学院 成都 610031;2. 西南交通大学经济管理学院 成都 610031
- 关键词:
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网络隐私泄露 应对行为 PADM 理论 SARF 理论 扎根理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]隐私泄露事件频繁发生造成了社会不安情绪的蔓延,研究用户应对行为是提高隐私风险沟通效果的重要手段。[方法/ 过程]基于网络隐私泄露事件的微博数据,采用扎根理论分析方法,结合防护性行为决策理论(PADM)、风险的社会放大理论(SARF)和应对行为理论,探究网络隐私泄露事件中用户应对行为的类型特征、发生规律及其形成机制模型。[结果/ 结论]研究结果表明,用户对网络隐私泄露事件的认知受风险属性、信息源、信息渠道、社会响应的影响,并受到企业特征和用户特征的调节;基于风险传播过程的认知形成感知,包括隐私风险感知、利益相关者感知和防护性行为感知;继而通过启发式路径和系统式路径处理事件信息并制定行为决策,产生相应的问题聚焦应对行为和情绪聚焦应对行为。研究结论对于提高网络隐私泄露事件的风险沟通效果,引导用户形成合理的风险感知、责任归因和应对行为具有重要价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01