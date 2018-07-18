[目的/ 意义]为实现在主题分类基础上对作者影响力的评价,给出一种基于研究主题的作者影响力评价方法。[方法/ 过程]以中国引文数据库2010-2014 年图书情报学16 种核心期刊中的文献为样本,利用LDA 模型对样本文献进行主题建模,将主题对文献的支持度与文献被引频次做乘法运算,计算特定主题文献的被引频次(Specifictopic cited frequency,简称STCF);然后统计在特定主题下同一作者发表文献的STCF 值之和,进而计算作者的特定主题影响力指数(Specific topic influence index,简称STII);根据每位作者在相应主题内的STII 值对作者进行影响力排名。[结果/ 结论]基于主题分类的作者影响力分析,更好反映了作者发表文献的主题特征,体现出作者研究主题的多元性,研究视角更加全面合理,有效弥补了利用被引频次和h 指数评价作者影响力的不足。