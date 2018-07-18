[目的/ 意义]随着“一带一路”倡议的深入贯彻实施和中国金融业“走出去”步伐的加快,需要加强作为“一带一路”建设核心区的上海合作组织成员国间的反恐怖融资情报合作,以有效地应对该地区的恐怖主义。[方法/ 过程]通过分析联合国、金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、上海合作组织、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织等多边合作框架下的反恐怖融资情报合作义务及双边情报合作现状,探讨反恐怖融资情报合作的国际标准,寻找上海合作组织成员国可以利用的情报合作平台与渠道。[结果/ 结论]建议参照反恐怖融资情报国际合作标准,在厘清成员国反恐怖融资情报合作国内法依据的基础上,重点从扩大情报合作主体范围,拓宽情报合作内容,积极搭建和利用情报合作专业平台,充分发挥上海合作组织的作用四个方面入手,作为促进上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作的突破口。