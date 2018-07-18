[目的/ 意义]社会共治是中国食品安全保障体系改革的重要趋向,构建多元主体共享信息的网络订餐食品安全预警系统是对食品安全协作治理的模式探索。[方法/ 过程]通过文献收集、座谈交流,梳理以政府、订餐平台、社会组织、消费者为信源的食品安全风险信息,运用贝叶斯网络构建网络订餐食品安全预警模型,并联合食药监局和某大型订餐平台开展测试实验,达到了预想的效果。[结果/ 结论]整合多渠道来源的信息,可估算网络订餐经营商户的食品安全风险水平,及时发现食品安全风险较高的商户及其经营环节,从而采取针对性措施保障食品安全。