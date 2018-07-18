[1]ºÎµtö© Íõ²©ÑÅ ÖÓÔÆÖ¾.»ùÓÚ×÷ÕßÖ÷Òª¹±Ï×µÄ¿ÆÑÐÈËÔ±h¡¯w Ö¸ÊýÑÐ¾¿[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2018,(07):167.
µã»÷¸´ÖÆ
»ùÓÚ×÷ÕßÖ÷Òª¹±Ï×µÄ¿ÆÑÐÈËÔ±h¡¯w Ö¸ÊýÑÐ¾¿()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2018Äê07ÆÚ
- Ò³Âë:
-
167
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2018-07-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
h¡¯w -index:Evaluating the Impact of Researchers Under the Author¡¯s Contributions
- ×÷Õß:
-
ºÎµtö© Íõ²©ÑÅ ÖÓÔÆÖ¾
-
Î÷±±Å©ÁÖ¿Æ¼¼´óÑ§Í¼Êé¹Ý ÑîÁè 712100
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
×÷ÕßÓ°ÏìÁ¦ h Ö¸Êý hw Ö¸Êý ×÷ÕßºÏ×÷ h¡¯w Ö¸Êý
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]×÷ÕßÆÀ¼ÛÑÐ¾¿ÊÇ¹úÄÚÍâÇé±¨Ñ§ÁìÓòµÄÈÈµã»°ÌâÖ®Ò»,½éÉÜÓÉBertoli-Barsotti L ½ÌÊÚÌá³öµÄ×÷ÕßÓ°ÏìÁ¦¼ÆÁ¿ÐÂÖ¸±ê¡ª¡ª¡ª hw Ö¸Êý¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]Õë¶Ôhw Ö¸ÊýÎ´Ôø¿¼ÂÇ×÷Õß¹±Ï×²îÒìÎÊÌâ,Ìá³öh¡¯w Ö¸Êý¼ÓÒÔ¸Ä½øÓëÓÅ»¯¡£ÔÚ²ûÊöhw Ö¸ÊýË¼ÏëÓë²½ÖèÖ®ÉÏ,½«×÷ÕßºÏ×÷¶ÈÄÉÈëÍ³¼Æ·¶³ë,²¢ÏêÏ¸±È½Ïh¡¯w Ö¸ÊýÓëh Ö¸ÊýµÄÒìÍ¬µã¡£ÒÔÍ¼ÇéÁìÓò×÷ÕßÎªÊµÑé¶ÔÏó,´ÓÆÀ¹ÀÖ¸±êÏà¹ØÐÔ¡¢Ãû´Î±ä»¯ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢×÷ÕßÇø·ÖÐÔ,ÒÔ¼°ºÏ×÷ÒòËØ4 ¸ö½Ç¶ÈÑéÖ¤h¡¯w Ö¸ÊýµÄÆÀ¹ÀÐ§¹û¡£[½á¹û/ ½áÂÛ]ÑÐ¾¿±íÃ÷, h¡¯w Ö¸ÊýÓëh Ö¸Êý¡¢ÂÛÎÄÊýÁ¿¡¢×î¸ß±»Òý¡¢×Ü±»ÒýÆµ´Î¡¢×÷ÕßÊðÃû´æÔÚ²»Í¬µÄÏà¹ØÐÔ;Ãû´Î±ä»¯×ÜÌå½ÏÎªÎÈ¶¨µ«±ä»¯Ã÷ÏÔ;ÄÜ¹»¾«×¼µØÇø·Ö×÷Õß¿ÆÑÐÓ°ÏìÁ¦¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01