[目的/ 意义]网络的发展为人们提供了更加便捷的议政、参政渠道。在此背景下,舆情传播打破了政府的信息垄断,瓦解了统一的社会舆论,给国家政治、经济生活带来了新的影响。经舆情传播之手,实现政府信息资源利用与再利用从而推动民主建设、实现公众福祉是全媒体时代对现代国家提出的课题,与此同时,合理监管舆情传播亦应时而出。舆情传播自由与政府信息制度的良性互动对于促进民主实现、维护国家主权和利益大有裨益。[ 方法/ 过程]从全媒体时代舆情传播存在的理论与实践基础着手,以舆情传播在政府信息制度建设中的协同与冲突关系为切入点,综合运用宪政、比较、价值分析、实证分析、案例研究的方法,分析梳理了国际人权组织的舆情传播保障制度和我国舆情传播与政府信息制度博弈现状,指出舆情传播与政府信息制度的现实困境。[结果/ 结论]从权源与服务目标上来讲,舆情传播与政府信息制度是统一的。二者之间所谓冲突的一面不是僵化的不可调和的矛盾,而是共生语境下的冲突,它们相互制约、相互依存。我国要实现二者的良性互动应从完善舆情传播立法和政府信息制度两方面入手。