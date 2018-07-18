[目的/ 意义]分析信息时代对情报分析工作的影响,改进情报分析的理论和与方法,提升情报分析水平。[方法/ 过程]梳理中国学术界在情报分析观念、情报分析方法和情报分析主题方面的现状,并与中国古典情报分析理论与现代西方情报分析理论进行对比研究。[结果/ 结论] 必须更新情报观念,确立情报分析的中心地位,变革情报分析模式,建立新的情报分析方法论,使用结构化分析方法,有效地应对新的情报分析挑战。