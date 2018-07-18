[1]高金虎.试论信息时代的情报分析理论创新*[J].情报杂志,2018,(07):1.
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试论信息时代的情报分析理论创新*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Theoretical Innovation of Intelligence Analysis in the Information Age
- 作者:
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高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报分析 理论创新 机遇分析 知彼知己 方法论
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析信息时代对情报分析工作的影响,改进情报分析的理论和与方法,提升情报分析水平。[方法/ 过程]梳理中国学术界在情报分析观念、情报分析方法和情报分析主题方面的现状,并与中国古典情报分析理论与现代西方情报分析理论进行对比研究。[结果/ 结论] 必须更新情报观念,确立情报分析的中心地位,变革情报分析模式,建立新的情报分析方法论,使用结构化分析方法,有效地应对新的情报分析挑战。
更新日期/Last Update:
1900-01-01