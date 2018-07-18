[1]曾婧婧 张阿城 刘定杰.互联网时代府际关系网络的结构特征及其成因*―――基于284 个地级市政务微博数据的社会网络分析[J].情报杂志,2018,(07):198.
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互联网时代府际关系网络的结构特征及其成因*―――基于284 个地级市政务微博数据的社会网络分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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198
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Structural Feature and Its Causes of Intergovernmental Relations in the Ageof Mobile Internet:An Empirical Study Based on the GovernmentMicroblogs Data of 284 Cities
- 作者:
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曾婧婧 张阿城 刘定杰
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中南财经政法大学公共管理学院 武汉 430073
- 关键词:
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府际关系网络 结构特征 政务微博 关注数据
- 摘要:
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[目的/ 意义]移动互联背景下的政府间非正式联系已成为府际关系的一种新形态,研究何种因素导致了这一背景下府际关系网络的形成,对改善我国横向府际关系和深化电子政务平台建设都具现实意义。[方法/ 过程]利用新浪微博搜索得到284 个地级市政务微博的关注数据,以此构建我国横向府际关系网络,分别从网络凝聚性和节点影响力探讨省级层面和国家层面的网络结构特征,并基于政治权威、经济发展水平和网络参与规模维度研究网络结构特征的成因。[结果/ 结论]以政务微博关注关系为纽带构建的我国府际关系网络初具规模;省级层面府际关系网络凝聚性存在明显省份差异,国家层面府际关系网络特征呈现城市差异,并且大致划分为5 个声望等级;我国府际关系网络并非随机形成,政治权威、经济发展水平和网络参与规模都对我国府际关系网络特征产生正向影响;最后,与省级层面网络特征相比,三个维度对国家层面府际关系网络特征的影响程度更深。
更新日期/Last Update:
1900-01-01