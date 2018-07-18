[目的/ 意义]移动互联背景下的政府间非正式联系已成为府际关系的一种新形态,研究何种因素导致了这一背景下府际关系网络的形成,对改善我国横向府际关系和深化电子政务平台建设都具现实意义。[方法/ 过程]利用新浪微博搜索得到284 个地级市政务微博的关注数据,以此构建我国横向府际关系网络,分别从网络凝聚性和节点影响力探讨省级层面和国家层面的网络结构特征,并基于政治权威、经济发展水平和网络参与规模维度研究网络结构特征的成因。[结果/ 结论]以政务微博关注关系为纽带构建的我国府际关系网络初具规模;省级层面府际关系网络凝聚性存在明显省份差异,国家层面府际关系网络特征呈现城市差异,并且大致划分为5 个声望等级;我国府际关系网络并非随机形成,政治权威、经济发展水平和网络参与规模都对我国府际关系网络特征产生正向影响;最后,与省级层面网络特征相比,三个维度对国家层面府际关系网络特征的影响程度更深。