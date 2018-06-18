[目的/ 意义] 通过从不同招聘类网站获取数据类岗位招聘信息,研究数据类岗位人才的需求特征,为数据类人才培养及求职者知识与能力构建等提供参考。[ 方法/ 过程] 以智联招聘、前程无忧、大街网、猎聘网等为数据源,以不同时间节点获取到约34 000 条样本数据,利用中文分词及自然语言处理技术构建了数据类岗位招聘词典,然后基于该词典对10 796 条数据类岗位招聘进行中文分词、人工筛选词语并分类,从能力要求等5 个方面对国内数据类岗位招聘需求特征进行分析。[结果/ 结论]研究发现,数据分析师、数据挖掘工程师和信息管理人员在能力、学历、专业知识、工具和计算机技能及工作经验方面的招聘信息方面有一定的相似性,也存在一定的差异。