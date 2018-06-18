[1]张俊峰 魏瑞斌.国内招聘类网站的数据类岗位人才需求特征挖掘*[J].情报杂志,2018,(06):176.
点击复制
国内招聘类网站的数据类岗位人才需求特征挖掘*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年06期
- 页码:
-
176
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
-
数据类岗位 招聘网站 人才需求
- 作者:
-
张俊峰 魏瑞斌
-
安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233000
- 关键词:
-
数据类岗位 招聘网站 人才需求
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 通过从不同招聘类网站获取数据类岗位招聘信息,研究数据类岗位人才的需求特征,为数据类人才培养及求职者知识与能力构建等提供参考。[ 方法/ 过程] 以智联招聘、前程无忧、大街网、猎聘网等为数据源,以不同时间节点获取到约34 000 条样本数据,利用中文分词及自然语言处理技术构建了数据类岗位招聘词典,然后基于该词典对10 796 条数据类岗位招聘进行中文分词、人工筛选词语并分类,从能力要求等5 个方面对国内数据类岗位招聘需求特征进行分析。[结果/ 结论]研究发现,数据分析师、数据挖掘工程师和信息管理人员在能力、学历、专业知识、工具和计算机技能及工作经验方面的招聘信息方面有一定的相似性,也存在一定的差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01