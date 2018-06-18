[目的/ 意义] 以科技查新站的用户需求为研究对象,追溯用户需求的来源并分析用户需求的特征,为查新站的服务、管理和发展提供参考依据。[方法/ 过程] 基于教育部科技查新站Z08 的档案资料,筛选出科技查新和查收查引需求的主要来源;再利用网络调查法对其溯源和深入挖掘,揭示科技查新和查收查引需求在组织单位、申报时间、要求等方面的特征。[结果/ 结论]结合查新站Z08 近八年的业务状况,从层次、时间等角度分析总结科技查新和查收查引需求的特征,结果也显示高校查新站存在查新和查收查引需求量增加、用户个性化需求增加的趋势,并针对这些趋势提出了发展建议。