[1]陈 伟 强自力 周 琴.高校科技查新站用户需求溯源及其特征分析―――以教育部科技查新站Z08 为例[J].情报杂志,2018,(06):183.
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高校科技查新站用户需求溯源及其特征分析―――以教育部科技查新站Z08 为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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183
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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The Origin and Characteristics Analysis of User Requirement of UniversitySci-tech Novelty Search Workstations:Taking the Sci-tech Novelty Search Workstation Z08 of Ministry of Education as an Example
- 作者:
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陈 伟 强自力 周 琴
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西安交通大学图书馆 西安 710049
- 关键词:
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科技查新 查收查引 用户需求
- 摘要:
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[目的/ 意义] 以科技查新站的用户需求为研究对象,追溯用户需求的来源并分析用户需求的特征,为查新站的服务、管理和发展提供参考依据。[方法/ 过程] 基于教育部科技查新站Z08 的档案资料,筛选出科技查新和查收查引需求的主要来源;再利用网络调查法对其溯源和深入挖掘,揭示科技查新和查收查引需求在组织单位、申报时间、要求等方面的特征。[结果/ 结论]结合查新站Z08 近八年的业务状况,从层次、时间等角度分析总结科技查新和查收查引需求的特征,结果也显示高校查新站存在查新和查收查引需求量增加、用户个性化需求增加的趋势,并针对这些趋势提出了发展建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01