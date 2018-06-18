[目的/ 意义]为了全面掌握我国人文社会科学学术合作情况及其与学术影响间的关系,需要研究不同学科的学术合作网络特征与历史演变,并探测近年来我国人文社会科学学术研究中心的移动轨迹。[ 方法/ 过程] 以2000-2014 年我国人文社会科学领域790 余种学术期刊的载文信息为研究数据源,统计了历年各学科的学术合作情况,探讨了学术合作与学术影响的关系,在此基础上,采用社会网络分析方法,对不同学科的作者合作网络与机构合作网络的历年网络特征演变进行了研究。[ 结果/ 结论] 结果表明:不同学科其学术合作对学术影响的作用不尽相同。通过合作关系网络揭示了我国人文社会科学学术合作的网络特征性质及历史演变,并通过机构合作中机构所在地区的分布情况,梳理了我国人文社会科学这段时期内的知识流动轨迹。