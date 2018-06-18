[1]胡品平 黄 攀.孵化器政策分析框架的构建与应用*―――以广东省为例[J].情报杂志,2018,(06):80.
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孵化器政策分析框架的构建与应用*―――以广东省为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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80
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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The Construction and Application of the Policy Analysis Framework ofBusiness Incubator:From Guangdong Province
- 作者:
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胡品平1 黄 攀2
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1. 广东省科学技术情报研究所 广州 510033;2. 华南理工大学工商管理学院 广州 510640
- 关键词:
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孵化器政策 政策工具 内容分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府政策支持是推动孵化器发展的重要因素,对于孵化器政策的研究能够帮助理清政策支持方式和特点。[方法/ 过程]以广东省孵化器政策文本为研究对象,通过样本选择、分析框架制定、文本统计分析等步骤对选取的政策文本进行内容分析。[ 结果/ 结论] 研究发现:广东省孵化器政策目标仍主要定位于孵化器数量扩张;孵化器政策体系已经形成,各类政策工具均有涉及但有所侧重;财政直接投入为主要扶持方式,并建立起孵化器资格认定和绩效评价机制;基础性服务能力和孵化网络建设投入不足,孵化服务人才培养机制缺失;鼓励孵化链条和体系建设是政策制定趋势。针对梳理总结的广东省孵化器政策现状,结合孵化器发展情况为未来优化和完善广东省孵化器政策提供借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01