[1]姜 春 陈红喜 罗利华 王帅斌.科技成果转化政策在高校的传导阻滞与反阻滞*―――基于在宁24 所高校的扎根情报[J].情报杂志,2018,(06):197.



科技成果转化政策在高校的传导阻滞与反阻滞*―――基于在宁24 所高校的扎根情报