[1]姜 春 陈红喜 罗利华 王帅斌.科技成果转化政策在高校的传导阻滞与反阻滞*―――基于在宁24 所高校的扎根情报[J].情报杂志,2018,(06):197.
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科技成果转化政策在高校的传导阻滞与反阻滞*―――基于在宁24 所高校的扎根情报()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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197
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Transmission Blocking & Anti-blockingof Sci-Tech Achievements TransformationPolicy in Higher Institutions: A Grounded Researchon 24 Colleges & Universities in Nanjing
- 作者:
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姜 春1 陈红喜2 罗利华3 王帅斌2
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1. 南京工业大学法学院 南京 211816;2. 南京工业大学经济与管理学院 南京 211816;3. 南京市科技信息研究所 南京 211816
- 关键词:
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高校科技成果转化 政策传导 阻滞与反阻滞 扎根理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]创新驱动发展战略深入时期,高校科技成果转化“梗肠堵”症结愈发突出,探索科技成果转化政策在高校传导阻滞的影响因素及传导机制势在必行且意义深远。[方法/ 过程]通过对在宁24 所高校深度访谈,尝试运用扎根理论方法构建科技成果转化政策在高校传导阻滞的影响因素及传导作用机制模型,阐释其影响机理,提出反阻滞策略。[结果/ 结论]发现政策属性、决策偏好、内部管理、评价导向、外部支持和政策执行对政策在高校传导阻滞有显著影响,分布于政策使命指引、动力供给、螺旋推进和执行行为选择等政策传导各阶段。得出高校应自觉强化价值使命、加强政策宣传广度力度与推动组织内部改革,政府加快完善政策协调机制、风险防控机制、创新激励机制以及绩效评估机制来畅通科技成果转化政策在高校的真正“落地”提供决策参考与实践指引。
更新日期/Last Update:
1900-01-01