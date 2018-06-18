[目的/ 意义]智库是国家软实力的重要组成部分,可以为政府科学决策提供高质量的智力支持。提高地方经济发展水平,促进地方政府科学决策,必须要建设具有当地地方特色的科技创新智库。[方法/ 过程] 从智库建设的目标、意义和建设框架三个层面并结合大连市实际情况对科技创新智库的建设进行了分析,并对推进地方科技创新智库建设提出了对策建议。[结果/ 结论]明确的定位和具有地方特色的运行机制是科技创新智库的立身之本,良性的资金循环机制是科技创新智库的发展之基,灵活的人才管理机制是科技创新智库的稳定之石。