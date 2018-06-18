[目的/ 意义]国际学术奖项作为一种学术认可机制在现代学术社会中扮演着不可替代的评价职能,同时也是推动学术体制不断发展的重要力量。以经济管理学领域国际学术奖项为例,基于共同获奖人数据和引文数据考察各国际学术奖项的影响力大小。[方法/ 过程]通过调查问卷及履历分析建立了经济管理学领域的44 项国际学术奖项清单,运用Gephi 软件绘制赋权奖项图谱并采用PageRank 算法与引文分析方法考察各奖项的中心性影响力与文献影响力。[结果/ 结论] 研究发现诺贝尔经济学奖的PageRank 值最高,其次为约翰・贝茨・克拉克奖章和约翰・冯・诺依曼奖等;在引文表现方面,德意志银行金融经济学奖最高,其次为全球经济奖―――经济学类和司马贺奖等。最终结果表明,诺贝尔经济学奖的综合影响力最高,其次为约翰・贝茨・克拉克奖章和全球经济奖―――经济学类等。