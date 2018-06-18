[目的/ 意义]信息控制是网络空间控制的核心问题。国际范围内的网络空间控制,正在经历不断扩展和强化的过程。如何因应这一趋势并结合我国实际,更好地实现网络空间中的信息控制,也是我国当前的重要现实问题。[方法/ 过程]以国际网络空间中信息控制基本趋势的分析为背景,借鉴各个国家和地区对于网络空间信息控制的经验,分析网络空间中信息控制的动力、矛盾与焦点,进而与中国的互联网治理相结合,寻求更加恰当、更加符合国际趋势的网络空间信息流动与控制的治理方式。[结果/ 结论] 论证明晰了我国网络空间信息控制的6 大基本动力,所面临的三方面的主要问题,以及整体的网络空间信息控制体系建设的基本思路。