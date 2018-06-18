[目的/ 意义]对暗网概念、特征、暗网反恐情报的意义及分析方法进行论述,为反恐情报研究引入新的内容和方法。[方法/ 过程]通过文献调研、内容分析等方法,在对国内外暗网反恐情报分析相关研究进行系统梳理的基础上,提出暗网反恐情报分析的流程,并设计暗网反恐情报分析平台架构,对主要分析方法、关键技术、分析工具及未来研究重点进行详细论述。[结果/ 结论]暗网反恐情报对支持反恐预警、控制恐怖舆论传播、为涉恐案件侦查提供线索及证据、指导反恐行动资源优化配置等方面具有重要意义;暗网反恐情报分析流程包括:恐怖组织特征识别、数据获取与信息过滤、机器学习与智能分析、人工分析与情报研判、情报生成与成果传递五个环节;暗网反恐情报“深度”分析、暗网反恐情报共享、公民网络隐私权保护将成为未来的研究热点。