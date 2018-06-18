[1]李 超 周 瑛 魏 星.基于暗网的反恐情报分析研究*[J].情报杂志,2018,(06):10.
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基于暗网的反恐情报分析研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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10
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Analysis of Counter-terrorism Intelligence Based on Dark Web
- 作者:
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李 超1 周 瑛2 魏 星1; 3
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1. 蚌埠医学院卫生管理系 蚌埠 233000;2. 安徽大学管理学院 合肥 230039;3. 中南大学信息安全与大数据研究院 长沙 410083
- 关键词:
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暗网 反恐情报 情报分析 恐怖主义
- 摘要:
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[目的/ 意义]对暗网概念、特征、暗网反恐情报的意义及分析方法进行论述,为反恐情报研究引入新的内容和方法。[方法/ 过程]通过文献调研、内容分析等方法,在对国内外暗网反恐情报分析相关研究进行系统梳理的基础上,提出暗网反恐情报分析的流程,并设计暗网反恐情报分析平台架构,对主要分析方法、关键技术、分析工具及未来研究重点进行详细论述。[结果/ 结论]暗网反恐情报对支持反恐预警、控制恐怖舆论传播、为涉恐案件侦查提供线索及证据、指导反恐行动资源优化配置等方面具有重要意义;暗网反恐情报分析流程包括:恐怖组织特征识别、数据获取与信息过滤、机器学习与智能分析、人工分析与情报研判、情报生成与成果传递五个环节;暗网反恐情报“深度”分析、暗网反恐情报共享、公民网络隐私权保护将成为未来的研究热点。
更新日期/Last Update:
1900-01-01