[目的/ 意义]探讨新型教育智库的定位与智能,是化解新型教育智库的理论缺失的危机和建构具有中国特色的新型教育智库话语体系基础的需要。[方法/ 过程]运用文献比较方法和思辨推理,对新型教育智库的定位与职能进行深入剖析和研判。[结果/ 结论]新型教育智库在决策中定位为沟通知识和权力的桥梁、有序扩大教育决策民主化及充当教育公平和公正的监护人等三种“关键资源”。新型教育智库一般要发挥政策预警、咨政建言、政策评估、舆论引导、交流平台、储备人才及第二外交等7 种职能。新型教育智库并非都要追求充分全面发挥上述7 种职能,而是在结合自己定位的基础上有所取舍和侧重。