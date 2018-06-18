[1]李清刚.新型教育智库:定位与职能[J].情报杂志,2018,(06):46.
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新型教育智库:定位与职能()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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46
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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A New-type Education Think Tank:Positioning and Functions
- 作者:
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李清刚
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华南师范大学 广州 510361
- 关键词:
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新型教育智库 关键资源 第二外交
- 摘要:
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[目的/ 意义]探讨新型教育智库的定位与智能,是化解新型教育智库的理论缺失的危机和建构具有中国特色的新型教育智库话语体系基础的需要。[方法/ 过程]运用文献比较方法和思辨推理,对新型教育智库的定位与职能进行深入剖析和研判。[结果/ 结论]新型教育智库在决策中定位为沟通知识和权力的桥梁、有序扩大教育决策民主化及充当教育公平和公正的监护人等三种“关键资源”。新型教育智库一般要发挥政策预警、咨政建言、政策评估、舆论引导、交流平台、储备人才及第二外交等7 种职能。新型教育智库并非都要追求充分全面发挥上述7 种职能,而是在结合自己定位的基础上有所取舍和侧重。
更新日期/Last Update:
1900-01-01