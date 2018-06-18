[目的/ 意义]随着我国政府开放数据的发展,质量问题日益凸现。而对数据质量的微观评价,不仅是用户选择数据集的依据,也是提供者质量管理的基础。[方法/ 过程]通过对北京、广州和哈尔滨三地1900 多个数据集的调查分析,归纳出影响数据可用性的16 类质量问题,进而构建7 个质量维度和度量指标,计算数据平台中全部数据集各个质量指标的平均值和标准差。[结果/ 结论]各地在完整性、准确性和一致性等维度上总体得分偏低,且不同数据集之间的质量差异较大,用户在使用数据之前应进行质量检查,政府部门更要采取措施提升数据质量。