[1]李晓彤 翟 军 郑贵福.我国地方政府开放数据的数据质量评价研究*―――以北京、广州和哈尔滨为例[J].情报杂志,2018,(06):141.
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我国地方政府开放数据的数据质量评价研究*―――以北京、广州和哈尔滨为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Data Quality Assessment for Open Government Data in Chinese Local Governments:Beijing, Guangzhou and Harbin
- 作者:
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李晓彤 翟 军 郑贵福
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大连海事大学航运经济与管理学院 大连 116026
- 关键词:
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开放政府数据 数据质量 质量评价 质量维度 度量指标
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着我国政府开放数据的发展,质量问题日益凸现。而对数据质量的微观评价,不仅是用户选择数据集的依据,也是提供者质量管理的基础。[方法/ 过程]通过对北京、广州和哈尔滨三地1900 多个数据集的调查分析,归纳出影响数据可用性的16 类质量问题,进而构建7 个质量维度和度量指标,计算数据平台中全部数据集各个质量指标的平均值和标准差。[结果/ 结论]各地在完整性、准确性和一致性等维度上总体得分偏低,且不同数据集之间的质量差异较大,用户在使用数据之前应进行质量检查,政府部门更要采取措施提升数据质量。
更新日期/Last Update:
1900-01-01