[1]马永军 杜禹阳.基于复杂网络Deffuant 模型的舆情演化规律研究*[J].情报杂志,2018,(06):91.
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基于复杂网络Deffuant 模型的舆情演化规律研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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91
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evolution of Public Opinion Based on theDeffuant Model of Complex Networks
- 作者:
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马永军1; 2 杜禹阳2; 3
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1. 天津科技大学计算机科学与信息工程学院 天津 300457;2. 天津科技大学食品安全管理与战略研究中心 天津 300222;3. 天津科技大学经济与管理学院 天津 300222
- 关键词:
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复杂网络 Deffuant 模型 Netlogo 平均节点度 信任程度
- 摘要:
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[目的/ 意义] 研究复杂网络中舆情演化机制,分析影响舆情演化过程中的因素,为控制舆情的发展提供有力的参考。[方法/ 过程]对Deffuant 经典模型进行改进,构建加权网络拓扑结构,通过Netlogo 软件进行编程和仿真,研究群体中的平均节点度和个体间的信任程度对舆情演化过程中的影响。[结果/ 结论]随着群体平均节点度的增大,观点聚合速度越快;随着个体间信任程度的增大,最终演化后的观点数量将会越少。
更新日期/Last Update:
1900-01-01