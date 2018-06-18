[目的/ 意义] 研究复杂网络中舆情演化机制,分析影响舆情演化过程中的因素,为控制舆情的发展提供有力的参考。[方法/ 过程]对Deffuant 经典模型进行改进,构建加权网络拓扑结构,通过Netlogo 软件进行编程和仿真,研究群体中的平均节点度和个体间的信任程度对舆情演化过程中的影响。[结果/ 结论]随着群体平均节点度的增大,观点聚合速度越快;随着个体间信任程度的增大,最终演化后的观点数量将会越少。