[目的/ 意义]由于现实的审查工作量超出单个国家所能承受的范围,国家之间会谋求形成资源的集合来克服专利审查工作的压力,即形成协同专利审查模式,目前亟需在审查合作的基础上推进创新,需要分析专利审查国际合作制度的内涵及运行机制。[方法/ 过程]研究进行了具体国家在协作机制中的运行数据分析,通过实践的反馈完善协同专利审查的制度安排。[结果/ 结论]专利审查国际合作制度本质上是一个各国专利审查机构通过协同专利审查行为构建的复杂网络体系,具有非线性的整体创新效应。