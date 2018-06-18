[目的/ 意义]为了弥补已有睡美人文献识别方法的不足,在前人研究的基础上,提出基于二次函数曲线拟合的识别方法。[方法/ 过程]利用OriginPro 的批量曲线拟合功能,对1998-2002 年发表的图书情报领域的文献引文轨迹进行曲线拟合,通过观察函数曲线对称轴的位置识别睡美人文献,并分析其社会影响力和社会价值。[ 结果/ 结论] 通过引文曲线和SC、WC、LC 等指标的对比分析,发现相对K 指标识别方法,提出的睡美人文献识别方法更能体现睡美人文献的特征,为睡美人文献的识别提供了新的研究思路,是对睡美人文献识别方法的丰富与拓展。