[1]宋呈玉 李秀霞 谢瑞霞 韩 霞.基于二次函数曲线拟合的睡美人文献识别研究[J].情报杂志,2018,(06):119.
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基于二次函数曲线拟合的睡美人文献识别研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Recognition of Sleeping Beauty Articles Based on Quadratic Function Fitting
- 作者:
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宋呈玉 李秀霞 谢瑞霞 韩 霞
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曲阜师范大学传媒学院 日照 276826
- 关键词:
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睡美人文献 OriginPro 曲线拟合 二次函数
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了弥补已有睡美人文献识别方法的不足,在前人研究的基础上,提出基于二次函数曲线拟合的识别方法。[方法/ 过程]利用OriginPro 的批量曲线拟合功能,对1998-2002 年发表的图书情报领域的文献引文轨迹进行曲线拟合,通过观察函数曲线对称轴的位置识别睡美人文献,并分析其社会影响力和社会价值。[ 结果/ 结论] 通过引文曲线和SC、WC、LC 等指标的对比分析,发现相对K 指标识别方法,提出的睡美人文献识别方法更能体现睡美人文献的特征,为睡美人文献的识别提供了新的研究思路,是对睡美人文献识别方法的丰富与拓展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01