[目的/ 意义]由于我国大科学工程项目特殊的外协模式,其执行与实施具有巨复杂、多变化、难控制的发展特点,但目前尚未有科学的方法与工具能够对其执行效果进行评估评价。[方法/ 过程] 结合系统因素驱动机制,首先建立了大科学工程项目的执行效果因素模型框架,再通过实际调研获取的研究数据,运用DEMATEL 的方法,分析项目执行效果影响因素之间的相互作用关系,揭示各影响因素之间的综合影响程度,识别关键因素。然后针对关键因素对应的战略响应方案,引入Copras-g 计算各方案对战略执行效果产生的效用值,实现因素分析向最终效用水平的进一步量化。[结果/ 结论]研究发现,影响大科学工程项目执行效果的关键因素是外协关系协调水平、集体主义特征、沟通频率、沟通方式有效性、外协进度等因素。同时,由各方案效用值的计算结果得知,目前的响应方案均在促进因素发挥积极作用、牵制因素产生消极影响方面表现出了良好的水平,其中增加沟通频率这一方案对执行效果的作用最佳。