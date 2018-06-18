[1]孙 雯 张光军 刘人境.基于DEMATEL 和Copras-g 法的大科学工程项目执行效果影响因素分析[J].情报杂志,2018,(06):51.
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基于DEMATEL 和Copras-g 法的大科学工程项目执行效果影响因素分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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51
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Implementation Influencing Factors of the Outsourced Big Science Projects:A DEMATEL-Copras-g-based Analysis
- 作者:
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孙 雯 张光军 刘人境
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西安交通大学管理学院 西安 710049
- 关键词:
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项目执行 DEMATEL Copras-g 大科学工程
- 摘要:
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[目的/ 意义]由于我国大科学工程项目特殊的外协模式,其执行与实施具有巨复杂、多变化、难控制的发展特点,但目前尚未有科学的方法与工具能够对其执行效果进行评估评价。[方法/ 过程] 结合系统因素驱动机制,首先建立了大科学工程项目的执行效果因素模型框架,再通过实际调研获取的研究数据,运用DEMATEL 的方法,分析项目执行效果影响因素之间的相互作用关系,揭示各影响因素之间的综合影响程度,识别关键因素。然后针对关键因素对应的战略响应方案,引入Copras-g 计算各方案对战略执行效果产生的效用值,实现因素分析向最终效用水平的进一步量化。[结果/ 结论]研究发现,影响大科学工程项目执行效果的关键因素是外协关系协调水平、集体主义特征、沟通频率、沟通方式有效性、外协进度等因素。同时,由各方案效用值的计算结果得知,目前的响应方案均在促进因素发挥积极作用、牵制因素产生消极影响方面表现出了良好的水平,其中增加沟通频率这一方案对执行效果的作用最佳。
更新日期/Last Update:
1900-01-01