[目的/ 意义]通过研究日本科学家的研究动机,揭示日本科学家诺贝尔奖“井喷”现象的原因,对我国推进基础研究具有一定的启示。[方法/ 过程]基于日本国家科学技术政策研究所2010 年“ 科学知识创造过程调查”调研报告中的数据,对日本科学家的研究动机进行实证分析。实证过程中,对研究领域、研究机构的分类重新进行筛选,确定了9 个研究领域和4 大类型的研究机构的日本科学家为研究对象;利用数据,估算出狭义的、高要求的和广义的、低要求的“巴斯德象限”,对各研究领域、研究机构的日本科学家的研究动机进行评价和分析。[结果/ 结论]结果表明:日本科学家的研究动机处于巴斯德象限的较多,即既有知识导向又有应用导向;与普通研究者相比,日本科学家中高被引研究者知识导向的更多;不同领域、不同研究机构的科学家研究动机不同。