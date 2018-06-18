[1]王丽娜 傅 宇 崔维军 陈 光.日本科学家的研究动机:知识导向还是应用导向?*[J].情报杂志,2018,(06):73.
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日本科学家的研究动机:知识导向还是应用导向?*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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73
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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The Motivation of Japanese Scientists: Knowledge-oriented or Application-oriented?
- 作者:
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王丽娜1 傅 宇2 崔维军2 陈 光3
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1. 南京信息工程大学体育部 南京 210044;2. 南京信息工程大学商学院 南京 210044;3. 中国科学院学部工作局 北京 100190
- 关键词:
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日本科学家 研究动机 知识导向 应用导向 巴斯德象限 基础研究
- 摘要:
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[目的/ 意义]通过研究日本科学家的研究动机,揭示日本科学家诺贝尔奖“井喷”现象的原因,对我国推进基础研究具有一定的启示。[方法/ 过程]基于日本国家科学技术政策研究所2010 年“ 科学知识创造过程调查”调研报告中的数据,对日本科学家的研究动机进行实证分析。实证过程中,对研究领域、研究机构的分类重新进行筛选,确定了9 个研究领域和4 大类型的研究机构的日本科学家为研究对象;利用数据,估算出狭义的、高要求的和广义的、低要求的“巴斯德象限”,对各研究领域、研究机构的日本科学家的研究动机进行评价和分析。[结果/ 结论]结果表明:日本科学家的研究动机处于巴斯德象限的较多,即既有知识导向又有应用导向;与普通研究者相比,日本科学家中高被引研究者知识导向的更多;不同领域、不同研究机构的科学家研究动机不同。
更新日期/Last Update:
1900-01-01