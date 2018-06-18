[1]熊回香 叶佳鑫.一种双层的微博用户相似度算法*[J].情报杂志,2018,(06):160.
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一种双层的微博用户相似度算法*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2018年06期
页码:
160
栏目:
出版日期:
2018-06-18

文章信息/Info

Title:
A Double-Level Microblogs User Similarity Algorithm
作者:
熊回香 叶佳鑫
华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
关键词:
微博 用户相似度 标签 LDA TF-IDF
摘要:
[目的/ 意义] 对用户在某些领域上的兴趣进行深入挖掘,计算用户在某些具体领域上的兴趣相似度,并以此为基础来得到更为准确的用户整体相似度。[方法/ 过程]首先利用用户标签将用户的兴趣划分为不同领域,随后以LDA 主题模型为基础来对用户的微博进行分析,得出用户在不同领域上的兴趣权重,再以TF-IDF 方法为基础来计算用户在不同领域上的相似度,最后结合用户在每个领域上的相似度来得出用户的整体相似度。[结果/ 结论]实验结果表明,该相似度计算方法能得到用户在某个具体领域上的相似度,以此为基础可以分析用户在不同领域内的关系,为后续研究打下良好的基础。
更新日期/Last Update: 1900-01-01