[目的/ 意义] 对用户在某些领域上的兴趣进行深入挖掘,计算用户在某些具体领域上的兴趣相似度,并以此为基础来得到更为准确的用户整体相似度。[方法/ 过程]首先利用用户标签将用户的兴趣划分为不同领域,随后以LDA 主题模型为基础来对用户的微博进行分析,得出用户在不同领域上的兴趣权重,再以TF-IDF 方法为基础来计算用户在不同领域上的相似度,最后结合用户在每个领域上的相似度来得出用户的整体相似度。[结果/ 结论]实验结果表明,该相似度计算方法能得到用户在某个具体领域上的相似度,以此为基础可以分析用户在不同领域内的关系,为后续研究打下良好的基础。