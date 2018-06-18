[1]杨海丽 孟 潇 付 宏 刘 利.自由基共聚理论视域下全国科技创新中心建设机理分析[J].情报杂志,2018,(06):190.
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自由基共聚理论视域下全国科技创新中心建设机理分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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190
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Mechanism Analysis of the Construction of National Science and TechnologyInnovation Center from the Perspective of Free Radical Co-polymerization Theory
- 作者:
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杨海丽1 孟 潇1 付 宏1 刘 利2
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1. 北京市科学技术情报研究所 北京 100032;2. 北京市科学技术委员会 北京 100195
- 关键词:
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全国科技创新中心 自由基共聚 单体 引发剂 聚合物
- 摘要:
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[目的/ 意义]放眼世界,国际局势风云变幻,世界经济进入深度调整,科技创新的重大突破和加快应用正在重塑全球经济结构。为落实好创新驱动发展战略,北京正加紧建设全国科技创新中心,这亟需系统理论分析指导。[方法/ 过程]引入高分子化学中的自由基共聚理论;运用自由基共聚理论,对北京建设全国科技创新中心进行探索和解析,对全国科技创新中心建设进行机理分析与解释。[结果/ 结论] 通过理论分析指导,从几个方面提出全国科技创新中心建设过程中的对策与建议:加强顶层设计,规划完善全国科技创新中心的核心功能;充分发挥北京建设全国科技创新中心的战略指导作用;中央和地方政府合力优化政策环境。
更新日期/Last Update:
1900-01-01