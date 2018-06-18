[目的/ 意义]放眼世界,国际局势风云变幻,世界经济进入深度调整,科技创新的重大突破和加快应用正在重塑全球经济结构。为落实好创新驱动发展战略,北京正加紧建设全国科技创新中心,这亟需系统理论分析指导。[方法/ 过程]引入高分子化学中的自由基共聚理论;运用自由基共聚理论,对北京建设全国科技创新中心进行探索和解析,对全国科技创新中心建设进行机理分析与解释。[结果/ 结论] 通过理论分析指导,从几个方面提出全国科技创新中心建设过程中的对策与建议:加强顶层设计,规划完善全国科技创新中心的核心功能;充分发挥北京建设全国科技创新中心的战略指导作用;中央和地方政府合力优化政策环境。