[目的/ 意义]微博已成为当前主导互联网舆情生成的重要平台。舆论热点的产生往往与评论行为密切相关。探求评论行为影响因素并进行量化研究对舆论引导具有重要的现实意义。[方法/ 过程]从微博信息增长、评论增长、评论频数分布等角度统计分析微博用户的评论行为数据。基于统计分析结果,对BA 网络和节点批量到达的Poisson 网络模型进行改进,引入优先连接机制和微博影响力,构建微博用户评论行为模型,对模型进行仿真及验证。[结果/ 结论]研究揭示了微博用户评论行为的内在影响机制。