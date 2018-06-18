[1]俞立平 伍 蓓 储望煜 王作功.外文引文比与影响因子关系及对科技评价启示*[J].情报杂志,2018,(06):108.
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外文引文比与影响因子关系及对科技评价启示*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2018年06期
页码:
108
栏目:
出版日期:
2018-06-18

文章信息/Info

Title:
Relationship Between Foreign Language Citation Ratio and InfluenceFactors and Its Enlightenment to Technology Evaluation
作者:
俞立平1 伍 蓓1 储望煜2 王作功3
1. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018;2. 中南财经政法大学统计与数学学院 武汉 430073;3. 贵州财经大学金融学院 贵阳 550025
关键词:
引文 外文引文比 影响因子 学术期刊 评价指标
摘要:
[目的/ 意义]研究期刊外文引文比与影响因子的关系具有重要价值。[方法/ 过程]从办刊质量与学术质量角度分析了外文引文的作用机制,并以图书馆、情报与文献学期刊为例,基于中国知网CNKI 的引文数据,分析了外文引文比与影响因子的关系并进行了聚类分析。[结果/ 结论]研究结果表明:外文引文对学术期刊质量具有提升机制;外文引文数量近年来增加较快;短期外文引文比能够提供更多的信息;外文引文比具有较好的评价可靠性与稳定性;期刊评价可增加即年外文引文比、两年外文引文比、5 年外文引文比3 个指标。
更新日期/Last Update: 1900-01-01