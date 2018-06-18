[目的/ 意义]研究期刊外文引文比与影响因子的关系具有重要价值。[方法/ 过程]从办刊质量与学术质量角度分析了外文引文的作用机制,并以图书馆、情报与文献学期刊为例,基于中国知网CNKI 的引文数据,分析了外文引文比与影响因子的关系并进行了聚类分析。[结果/ 结论]研究结果表明:外文引文对学术期刊质量具有提升机制;外文引文数量近年来增加较快;短期外文引文比能够提供更多的信息;外文引文比具有较好的评价可靠性与稳定性;期刊评价可增加即年外文引文比、两年外文引文比、5 年外文引文比3 个指标。