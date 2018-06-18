[目的/ 意义]随着中国军民融合平台的建立,国防专利的解密工作变得尤为重要。分析美国涉及国防利益的专利权特征,将有助于我国完善国防专利保密与解密制度,平衡保密与公开的冲突,更好地实施军民融合战略。[方法/ 过程]以美国商标专利局2001-2015 年解密并最终授权专利的保密发明为样本,在构建国防专利分析指标体系的基础上,对美国解密后的国防专利特征进行了深入分析。[结果/ 结论] 研究表明:美国解密发明的保密时间分布均匀,平均保密时间长;专利权人集中在政府与大型军工生产商;解密发明的技术领域落入美国保密技术指南的范围,敏感技术领域较多;美国曾保密的发明多属突破式创新技术,具有较高保密价值。