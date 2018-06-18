[目的/ 意义]合理的风险分担更有助于工程项目的顺利实施,如何使大科学工程项目在合同风险分担时能更有具有科学性和合理性非常关键。目前大科学工程项目的合同共担风险分担大多靠专家经验确定,这样难以有效激励供应商,同时也导致了更多的风险损失。[方法/ 过程]在传统Shapley 值法的基础上,用区间数表示专家评估的风险损失减少值,并考虑影响风险分担的合同双方参与程度、风险管控能力、风险偏好三个因子修正区间Shapley值,以此构建大科学工程合同共担风险分担模型。同时引入风险偏好满意度公式验证风险分配结果的合理性。[ 结果/ 结论]以SG 大科学工程中的不可抗力风险分担为例进行模型算例分析,为大科学工程的合同共担风险分担比例的确定提供了科学有效的参考区间。