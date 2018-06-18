[目的/ 意义] 相关性具有多维性,任何一个维度的改变都会对相关性判据产生相应的影响,目标信息类型是相关性概念诸多维度之一,然而二者之间缺乏足够数据的研究和相应的判断与解释。[ 方法/ 过程] 通过对1990年以来文献的纵向分析和比较,描述了目标信息类型对相关性判断研究焦点以及研究成果存在影响的现象,提出了相关性判据研究受到目标信息类型变迁驱动,相关性判据集合呈现以文本相关性判据为主体、以目标信息相关的特异性判据为补充的整体结构。[结果/ 结论]研究提出了下一步相关性判据研究宜充分考虑数据已经成为主流目标信息类型的情况,同时应更重视相关性判据集合存在的跨目标信息类型的共性判据与目标信息类型相关的特异性判据两个子集合的情况。