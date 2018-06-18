[1]张劲松 黄 华 熊 青.民族关系预警防控信息需求及其来源可供性研究*[J].情报杂志,2018,(06):153.
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民族关系预警防控信息需求及其来源可供性研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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153
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Information Demand and Its Source Availability for Early Warningand Prevention of Ethnic Relations
- 作者:
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张劲松 黄 华 熊 青
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中南民族大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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民族关系 预警防控 信息需求 来源可供性
- 摘要:
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[目的/ 意义]民族关系监测预警本质上是对民族关系当前状态进行监测,找出民族关系发展演化过程中存在的问题并进行预警防控。预警防控过程需要依托于完整、详细且可靠的民族关系状态信息。[方法/ 过程]分析了民族关系预警防控的信息需求,介绍了预警防控信息需求确定的一般流程。在此基础上,将预警防控信息分为以下五种形式:文本类信息、数据类信息、案例类信息、舆情类信息、网络类信息,分析不同类型预警防控信息的来源可供性,讨论了民族关系预警防控信息采集的障碍。[结果/ 结论] 研究表明:民族关系预警防控的前提是确定其信息需求,根据不同的信息类型进行信息采集,且有必要采取若干措施提高预警防控信息的来源可供性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01