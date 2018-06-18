[目的/ 意义]在中国的会议论文崛起及其在科学交流与科技评估中的地位越来越重要的背景下,开展中国学者发表的会议论文研究,能够为促进中国会议论文的国际传播,提升其国际影响力提供理论基础。[方法/ 过程]以Scopus 数据库作为数据源,以2000-2016 年中国学者发表的会议论文为研究对象,从产出和影响力两方面分析会议论文的领域差异性与载体差异性。[结果/ 结论] 中国学者发表的会议论文,超过90% 集中在自然科学中。社会科学领域研究人员发表会议论文的意愿较高。自然科学和社会科学中会议论文的影响力较低。会议录作为中国学者首选的会议论文载体类型,其学术影响力反而较低。以期刊为载体的会议论文学术影响力更大。