[目的/ 意义]情报场是情报认知对抗理论的核心概念,可以应用于情报过程描述和模型化重构。该文一方面继续深化情报场的理论研究,另一方面尝试将其应用于反间谍工作中情报假扮行为的解释、分析及对策研究。[方法/ 过程]采用等值线和微积分函数构建了情报场的数理模型,同时提出情报场缺陷的概念,以分析情报假扮行为的发生机理与治理对策。[结果/ 结论]情报场可以用物理和数学的方法构建起比较完整的科学模型,使用这些模型能较好地解释反间谍等情报工作机理,并能应用于情报治理等对策研究。