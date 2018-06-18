[1]赵冰峰.情报场理论及其在反间谍工作中假扮行为治理的应用[J].情报杂志,2018,(06):6.
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情报场理论及其在反间谍工作中假扮行为治理的应用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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6
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Intelligence Field and Its Application in the Governance of IntelligenceDisguise in Counterespionage Work
- 作者:
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赵冰峰
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北京和君咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
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认知对抗 情报场 情报函数 情报场缺陷 反间谍 情报假扮 反情报工作双轮模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报场是情报认知对抗理论的核心概念,可以应用于情报过程描述和模型化重构。该文一方面继续深化情报场的理论研究,另一方面尝试将其应用于反间谍工作中情报假扮行为的解释、分析及对策研究。[方法/ 过程]采用等值线和微积分函数构建了情报场的数理模型,同时提出情报场缺陷的概念,以分析情报假扮行为的发生机理与治理对策。[结果/ 结论]情报场可以用物理和数学的方法构建起比较完整的科学模型,使用这些模型能较好地解释反间谍等情报工作机理,并能应用于情报治理等对策研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01