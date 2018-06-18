[目的/ 意义]微政务信息公开行为存在诸多的影响因素和主体,从演化博弈角度分析相关主体行为的动态演化过程,有利于规范微政务信息公开行为,推动信息公开服务健康发展。[方法/ 过程] 基于公平关切和监督信号双重作用,分析上级政府与下级政府在微政务信息公开中的行为演化和策略选择过程,并使用MATLAB 仿真演示了不同参数限制条件下的演化均衡策略,以及公平关切和监督信号对上、下级政府行为演化的影响过程和影响程度。[结果/ 结论]研究表明:不同的参数限制条件下,会产生四种不同的行为演化结果,可以通过参数限制条件的调整,进而达到调整上、下级政府行为策略的目的;提高下级政府自身收益在总收益中的占比以及降低微政务信息公开成本有利于促进微政务信息公开行为;公平关切、监督信号都会对上、下级政府的行为演化速度起到正向的作用,但是监督信号较公平关切对行为演化速度的影响程度更大。