[目的/ 意义]党的十九大报告提出加强中国特色新型智库建设的重大命题,这是新时代我们党对民主决策咨询制度建设在高度、广度与深度上的全面谋划,需要对中国特色新型智库建设的基本定位进行全面把握。[ 方法/过程]中国特色新型智库建设的基本定位是通过其内在变量的逻辑排列呈现整体性出场的时代风貌,基于问题意识―――逻辑建构的双向思维,从“智库”的战略定位、“新型”的方略定位、“特色”的谋略定位、“中国”的攻略定位与“建设”的策略定位等五个方面进行逻辑的渐进分析,从整体上把握中国特色新型智库建设的基本定位。[ 结果/ 结论]中国特色新型智库建设是科学民主决策、国家治理现代化、国家软实力与公共外交的重要组成,是独立性、应用性、前瞻性与开放性的有机统一,是政治性、公益性、文化性与协商性的有机结合,是中国问题、中国立场、中国格局与中国话语的集中彰显,是特色凝练、内涵提升、错位发展与协同创新的时代要求。